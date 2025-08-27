 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Firefly s'élève et obtient l'autorisation de la FAA de reprendre les lancements de la fusée Alpha
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 00:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la société d'exploration spatiale Firefly Aerospace FLY.O augmentent de 4,1 % à 46,91 $ dans les échanges prolongés ** FLY déclare avoir reçu l'autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) de reprendre les lancements de la fusée Alpha, suite à l'accident du vol 6 survenu le 29 avril

** La société ajoute qu'elle a mené une enquête approfondie avec la FAA et qu'elle a parallèlement constitué un comité d'examen indépendant composé de plusieurs agences gouvernementales, de clients et d'experts de l'industrie

** Avec l'autorisation de la FAA de reprendre le vol et les mesures correctives mises en œuvre, Firefly travaille maintenant à déterminer la prochaine fenêtre de lancement disponible pour Alpha Flight 7 - entreprise

