Firefly s'élève et obtient l'autorisation de la FAA de reprendre les lancements de la fusée Alpha

26 août - ** Les actions de la société d'exploration spatiale Firefly Aerospace FLY.O augmentent de 4,1 % à 46,91 $ dans les échanges prolongés ** FLY déclare avoir reçu l'autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) de reprendre les lancements de la fusée Alpha, suite à l'accident du vol 6 survenu le 29 avril

** La société ajoute qu'elle a mené une enquête approfondie avec la FAA et qu'elle a parallèlement constitué un comité d'examen indépendant composé de plusieurs agences gouvernementales, de clients et d'experts de l'industrie

** Avec l'autorisation de la FAA de reprendre le vol et les mesures correctives mises en œuvre, Firefly travaille maintenant à déterminer la prochaine fenêtre de lancement disponible pour Alpha Flight 7 - entreprise