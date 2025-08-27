Firefly reçoit l'autorisation de la FAA de reprendre les lancements de la fusée Alpha

Firefly Aerospace FLY.O a déclaré mardi avoir reçu l'autorisation de l'Administration fédérale de l'aviation de reprendre les lancements de la fusée Alpha, après qu'un problème technique ait entraîné un échec en avril.

Les actions de la société ont augmenté de près de 5 % dans les échanges prolongés.

La fusée Alpha a connu un problème technique lors de l'ascension de son sixième vol, provoquant l'écrasement dans l'océan Pacifique d'un satellite de Lockheed Martin LMT.N qu'elle était censée mettre en orbite.

L'entreprise de technologie spatiale a déclaré qu'elle avait procédé à un examen indépendant de l'incident, parallèlement à l'enquête de la FAA, ajoutant que "les conclusions ont confirmé que le système de sécurité de Firefly a fonctionné de manière nominale pendant toutes les phases du vol ... et que le lancement n'a posé aucun risque pour la sécurité du public."

Le corps supérieur de la fusée Alpha a été mis à feu pendant plusieurs minutes et a atteint une altitude de 320 km (198,84 miles), mais n'a pas atteint l'orbite prévue et a été ramené dans l'atmosphère, selon la FAA.

Après avoir mis en place les mesures nécessaires pour résoudre le problème, Firefly a déclaré qu'elle s'efforçait maintenant de déterminer la prochaine fenêtre de lancement disponible pour Alpha Flight 7.

Depuis 2021, quatre des six vols Alpha ont échoué, y compris la mésaventure d'avril. Cette mission était la première dans le cadre d'un accord entre Firefly et Lockheed prévoyant jusqu'à 25 vols jusqu'en 2029.

Firefly a obtenu une évaluation de 9,84 milliards de dollars après que ses actions ont fait un bond de 55,6 % lors de leur entrée sur le Nasdaq au début du mois d'août, les investisseurs continuant à injecter des capitaux dans les entreprises qui contribuent à l'expansion du programme spatial et de défense des États-Unis.