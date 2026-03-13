Firefly Neuroscience développe un outil d'IA pour identifier les sous-types de TDAH, les actions bondissent

13 mars - ** Les actions de la société de technologie médicale Firefly Neuroscience AIFF.O augmentent de 24 % à 2 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son outil d'IA vise à identifier les types de TDAH - une condition qui peut affecter la concentration, le contrôle des impulsions ou les deux - en utilisant des scanners cérébraux plutôt que des listes de symptômes

** La société ajoute que l'outil utilise les scanners cérébraux de son système Evoke, homologué par la FDA, pour étudier l'activité électrique du cerveau

** La plateforme est entraînée sur plus de 191 000 scanners cérébraux, ce qui constitue la plus grande base de données de ce type

** La technologie pourrait aider les médecins à adapter les traitements, car les différents types de TDAH réagissent différemment aux médicaments, et à suivre leur efficacité au fil du temps, selon Co

** Depuis le début de l'année, la valeur des actions a presque doublé par rapport à une baisse de 67 % en 2025