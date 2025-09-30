Firefly Aerospace tombe au plus bas après l'échec d'un essai de fusée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly Aerospace FLY.O chutent de 23,8 % à 28,15 $ - un nouveau plancher après l'introduction en bourse - après que le booster de sa fusée a été détruit lors d'un accident d'essai.

** La société déclare que le booster de sa fusée Alpha a été détruit lors d'un test au sol, quelques semaines avant que la fusée ne soit prévue pour une mission de vol.

** FLY déclare que tout le personnel impliqué dans le test est sain et sauf.

** L'incident constitue une nouvelle interruption des activités de FLY, quelques semaines seulement après la clôture d'une enquête sur l'échec de sa fusée Alpha, qui a placé un satellite appartenant à Lockheed Martin LMT.N sur une orbite peu profonde à la fin du mois d'avril, impliquant un échec de la mission.

** Les actions de FLY ont baissé de plus de 37 % par rapport au prix d'introduction en bourse de 45 $; la société a obtenu une évaluation de 9,84 milliards de dollars à la suite de la montée en flèche des actions au début du mois d'août.