Nikkei 225
45 769,50
+1,85%
Firefly Aerospace acquiert SciTec pour 855 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O a déclaré dimanche qu'elle allait acquérir la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions.

Valeurs associées

FIREFLY
27,3700 USD NASDAQ +2,13%
  • L'émissaire américain Steve Witkoff (d) et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, le 13 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Le Hamas dit vouloir un échange "immédiat" d'otages et de détenus
    information fournie par AFP 05.10.2025 23:24 

    Le Hamas a affirmé dimanche sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza et de procéder à un échange "immédiat" d'otages et de prisonniers avec Israël, avant des négociations indirectes en Egypte entre les deux belligérants. Le négociateur ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Mair et membre de la coalition "Ensemble", lors d'une réunion avec le Medef et les chefs de partis et de coalitions avant les législatives, le 20 juin 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Bruno Le Maire, de grand argentier aux Armées
    information fournie par AFP 05.10.2025 21:36 

    Après sept années passées à Bercy, Bruno Le Maire fait son retour dimanche au gouvernement, aux Armées, portefeuille régalien où il devra piloter le réarmement français face au regain de tensions géopolitiques. À 56 ans, ce normalien et énarque hérite d'un portefeuille ... Lire la suite

  • Des manifestants participent à la Marche pour le climat à Brxuelles le 5 octobre 2025 ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    "L'inaction coûte des vies" : manifestation pour le climat à Bruxelles
    information fournie par AFP 05.10.2025 20:02 

    A quelques semaines de la COP 30 de Belém, au Brésil, des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles pour interpeller le gouvernement belge et les institutions européennes sur le financement de la transition climatique. "La justice pour le climat ... Lire la suite

  • Des manifestants face à la police anti-émeute lors d'un rassemblement de l'opposition le jour des élections locales, le 4 octobre 2025 à Tbilissi, en Géorgie ( AFP / GIORGI ARJEVANIDZE )
    Géorgie : le pouvoir menace l'opposition au lendemain d'une manifestation
    information fournie par AFP 05.10.2025 19:51 

    Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidzé a promis dimanche des représailles contre l'opposition après une manifestation la veille marquée par une tentative d'irruption dans le palais de la présidence, repoussée par la police. Des dizaines de milliers de Géorgiens ... Lire la suite

