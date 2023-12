FIP, FCPI : ces investissements prisés en cette période de fin d'année...

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)

Découvrez les FIP et FCPI : des opportunités d'investissement offrant diversification, avantages fiscaux et soutien à l'économie locale. Une option stratégique en cette fin d'année pour les investisseurs en quête d'allègement d'imposition tout en contribuant au développement économique.

Cette année, les marchés financiers ont connu des performances variées, certains secteurs bénéficiant de la reprise économique post-pandémie, tandis que d'autres ont été confrontés aux défis résultant de l'augmentation des taux d'intérêt. En revanche, 2023 se conclut par un rallye haussier et l'atteinte d'un nouveau record historique pour la Bourse de Paris. Cette dynamique est alimentée par la récente baisse de l'inflation au cours des derniers mois, suscitant ainsi l'espoir chez les investisseurs quant à un changement de cap dans le cycle des taux des grandes banques centrales des part et d'autre de l'Atlantique.

Toutefois, en cette période féérique de fin d'année, alors que les marchés boursiers s'illuminent de records historiques, d'autres possibilités d'investissements se présentent aux investisseurs, permettant de diversifier davantage leurs portefeuilles tout en favorisant le développement économique local.

Parmi les options disponibles, les FIP (fonds d'investissement de proximité) et les FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) font leur retour comme chaque fin d'année.

Une diversification dans le capital-investissement

Le capital investissement, également connu sous le nom de private equity, consiste à prendre des participations en capital dans des entreprises non cotées, avec pour objectif de financer leur démarrage, leur développement ou leur cession/transmission.

Bien que souvent regroupés sous le terme générique de FIP et FCPI, ces deux produits se distinguent nettement. Les FIP se consacrent au financement des PME régionales, favorisant ainsi le développement économique local, tandis que les FCPI se concentrent sur les entreprises innovantes.

Ces fonds sont constitués à l'initiative conjointe d'une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

La particularité de ces produits décorrélées des marchés financiers

Le FIP : soutien aux PME régionales

En ce qui concerne les FIP, leur mission est ancrée dans le soutien à l'économie locale en finançant le développement de PME non cotées, disséminées à travers différentes régions.

La composition de ces fonds requiert au moins 70% de PME réparties dans un périmètre géographique couvrant quatre régions limitrophes, avec une restriction à ne pas excéder 50% d'actifs investis dans une seule région. Les sociétés éligibles doivent répondre à des critères tels qu'un effectif inférieur à 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, et l'absence de cotation en bourse.

Le FCPI : un appui aux PME Innovantes

Les FCPI se positionnent comme des partenaires privilégiés des PME non cotées œuvrant dans des domaines innovants. Ces fonds, composés majoritairement (au moins 70%) de parts d'entreprises innovantes, privilégient des critères stricts d'éligibilité. Les sociétés candidates doivent notamment employer moins de 2.000 salariés, avoir leur siège social dans un État membre de l'Union européenne, et ne pas être cotées en bourse.

Quant à la portion résiduelle, soit jusqu'à 30%, elle demeure laissée à la discrétion de la société de gestion, en fonction des objectifs d'investissement, que ce soit dans des obligations, des actions, ou d'autres instruments financiers.

Un avantage fiscal porté à 25 - 30%

Investir dans des FIP et des FCPI offre aux contribuables la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette déduction fiscale est basée sur la partie du montant investi dans les sociétés éligibles du fonds, avec des plafonds de 12.000 euros pour une personne seule et 24.000 euros pour un couple.

Il est important de noter que les versements excédentaires ne sont pas reportables. La limite mentionnée ci-dessus ne vient pas en déduction de la limite afférente aux investissements directs éligibles aux I à V de l' article 199 terdecies-0 A du CGI .

À souligner, la réduction d'impôt des FCPI peut être cumulée avec celle des FIP, et elle est incluse dans le plafond global des avantages fiscaux fixé à 10.000 euros par an. Pour illustrer, considérons le cas d'une personne célibataire investissant 5.000 € dans un FCPI et 7.000 dans un FIP au cours d'une année donnée. Cette démarche lui confère une réduction d'impôt de 25%*, soit une économie fiscale de 3.000 €. (1 250€ + 1 750€)

Pour déclarer ces montants, reportez simplement le total des sommes investies lors de votre souscription (hors droits ou frais d'entrée) sur la déclaration complémentaire n° 2042 RICI, dans la rubrique "Autres réductions et crédits d'impôt". Assurez-vous de joindre cette déclaration complémentaire à votre déclaration globale de revenus.

Jusqu'à quand les souscrire ?

Les souscriptions de ces produits peuvent être ouvertes à différentes périodes de l'année, en revanche afin de bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année en cours, il est essentiel de souscrire aux FIP/FCPI avant la fin de l'année civile, soit au 31 décembre.

Les modalités spécifiques de souscription peuvent varier d'un fonds à l'autre, il est donc recommandé aux investisseurs de se tenir informés des échéances auprès des gestionnaires de fonds ou de leurs conseillers financiers.

A qui s'adresse ce type de fonds ?

Investisseurs en quête de diversification de leur portefeuille

Les FIP/FCPI offrent une diversification à la fois sectorielle et géographique, offrant aux investisseurs la possibilité de réduire les risques liés à une concentration excessive dans un seul type d'actif. Pour ceux qui cherchent à élargir leur portefeuille et à atténuer les impacts de la volatilité du marché, ces fonds représentent une solution stratégique.

Contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu

La réduction d'impôt offerte par les FIP/FCPI constitue un avantage majeur pour les contribuables. Ces produits permettent d'alléger la charge fiscale tout en contribuant au financement de projets économiques.

Partisans de l'investissement responsable

Les FIP, en soutenant le tissu économique local, et les FCPI, en encourageant l'innovation, attirent les investisseurs sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux. Si vous recherchez des investissements alignés sur des valeurs éthiques et responsables, les FIP/FCPI offrent une opportunité d'investir de manière socialement consciente.

Profils d'Investissement à long terme

Compte tenu de la liquidité parfois limitée des parts de FIP/FCPI, ces fonds conviennent davantage à un profil d'investissement à long terme. Les investisseurs prêts à s'engager sur une période prolongée peuvent pleinement tirer parti des avantages potentiels tout en minimisant les impacts des fluctuations à court terme du marché.

Pour résumer :

✅ Les points positifs des FIP/FCPI :

• Diversification : Ces fonds offrent une diversification sectorielle et géographique, réduisant ainsi les risques liés à la concentration dans un seul type d'actif.

• Soutien à l'économie réelle : En investissant dans des PME régionales ou des entreprises innovantes, les investisseurs contribuent au développement économique et à la création d'emplois.

• Réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 30% pour les FIP Outre-mer, Corse.

• Exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values au moment de la dissolution du fonds (hors prélèvements sociaux).

• Souscription minimale de l'ordre de 1.000 €.

❌ Les points négatifs des FIP/FCPI :

• Frais de gestion : Les FIP/FCPI peuvent être assortis de frais de gestion qui peuvent réduire le rendement net pour les investisseurs.

• Illiquidité : ce sont des actifs non cotés. Cela sous-entend que les titres n'appartiennent à aucun marché.

• Risque de perte en capital : comme pour tout investissement, il existe un risque de perte partielle ou totale du capital investi.

• Les fonds sont bloqués pendant une durée déterminée, entre 5 et 10 ans au minimum.

En conclusion, les FIP/FCPI représentent une option intéressante pour les investisseurs souhaitant combiner rendement financier et contribution au développement économique. Cependant, il est crucial de bien comprendre les spécificités de chaque fonds, de diversifier prudemment et de considérer ces investissements comme une composante à long terme.

Veuillez noter que les informations fournies dans cet article sont de nature générale et ne constituent pas un conseil financier ou une recommandation. Les performances passées des produits financiers ne garantissent pas les résultats futurs, et les investissements comportent des risques, y compris la perte potentielle du capital. Veuillez lire attentivement les documents d'information des produits et les conditions spécifiques avant de prendre une décision d'investissement.