Finnair rassure après un 4e trimestre prometteur, le titre s'envole
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:13
A première vue, les résultats de Finnair ne sont pas très engageants : le bénéfice net annuel ressort à 0,09 euro par action en 2025, contre 0,18 euro en 2024 (soit une baisse de 50%), tandis que le résultat opérationnel publié ressort à 64,2 MEUR, contre 114,2 MEUR en 2024, (soit une baisse de 43,7%).
La compagnie a notamment dû composer avec un mouvement de grèves au cours de l'année, un impact estimé à quelque 68 MEUR.
En revanche, le chiffre d'affaires annuel progresse quant à lui de 1,9% à 3,1 MdsEUR, avec 11,8 millions de passagers transportés au cours de l'année ( 2%) et 113 281 vols opérés ( 1,4%) pour un taux de remplissage moyen de 76,9% ( 1,1 pt par rapport à 2024).
Au 4e trimestre, Finnair a surtout profité d'un rebond de la demande, en particulier en Asie et en Europe. Le résultat opérationnel comparable a grimpé de 29% à 61,7 MEUR (soit 18,4 MEUR au-dessus des prévisions), une donnée largement saluée par les marchés ce matin.
"Nous avons terminé l'année avec un quatrième trimestre solide, soutenu par une exécution opérationnelle rigoureuse et une demande robuste", a commenté le CEO Turkka Kuusisto. Il souligne également que la position de trésorerie permet de financer les investissements, notamment dans la flotte.
Pour 2026, Finnair prévoit une croissance de sa capacité (mesurée en ASK) d'environ 5% et anticipe un chiffre d'affaires compris entre 3,3 et 3,4 MdsEUR.
Le résultat opérationnel comparable est attendu entre 120 et 190 MEUR, signalant une nette amélioration par rapport à 2025. Cette prévision intègre les hausses de coûts liées à la réglementation environnementale, en partie compensées par les prix actuels du carburant.
Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale un retour de capital de 0,09 euro par action, payable en deux fois.
