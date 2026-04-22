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Finnair capte le trafic vers l'Asie et réduit ses pertes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 12:57

Si les comptes sont encore dans le rouge au 1er trimestre, le groupe aérien finlandais a très largement redressé la barre par rapport à la même période un an plus tôt. Malgré l'environnement géopolitique tendu au Moyen-Orient et la hausse du kérosène, il a su capter une partie des vols redirigés vers l'Asie, via son hub d'Helsinki. La dynamique commerciale et la discipline sur les coûts soutiennent aussi les résultats. A mi-séance, le titre progresse de 0,3%.

Finnair indique avoir nettement réduit ses pertes au 1er trimestre, avec un résultat net publié de -9,2 MEUR, en amélioration de 82%, loin des -50,8 MEUR enregistrés un an plus tôt. Le consensus tablait quant à lui sur une perte de 18 MEUR.
Le bénéfice par action (BPA) suit la même trajectoire, à -0,04 EUR contre -0,25 EUR, soit également une progression de 82%.

De son côté, le chiffre d'affaires atteint 778,1 MEUR, en hausse de 12,1% sur un an, et légèrement supérieur au consensus de 776 MEUR. L'activité est portée principalement par la croissance des revenus passagers. La compagnie précise que la demande a été soutenue sur l'ensemble du trimestre, avec un effet favorable en mars lié aux perturbations du trafic au Moyen-Orient et à la redistribution du trafic vers l'Asie.

En effet, Finnair, qui relie l'Europe à l'Asie via Helsinki, est parvenu à capter une partie de ce trafic détourné.

La rentabilité opérationnelle s'améliore nettement : le résultat opérationnel comparable (ajusté des éléments non récurrents) ressort à -0,6 MEUR contre -62,6 MEUR un an plus tôt, tandis que le résultat opérationnel publié redevient positif à 3,6 MEUR, contre -53,4 MEUR. L'EBITDA comparable s'élève à 85,8 MEUR, contre 23,0 MEUR, soit une progression supérieure à 200%.

Le directeur général Turkka Kuusisto met en avant la gestion des coûts réussie et à une demande accrue, notamment sur les vols vers l'Asie.

Côté perspectives, Finnair maintient sa guidance. Le groupe anticipe pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 3,3 et 3,4 MdsEUR, ainsi qu'un résultat opérationnel comparable entre 120 MEUR et 190 MEUR. Cette prévision repose notamment sur l'hypothèse d'une absence de perturbations majeures dans l'approvisionnement en carburant, dans un environnement qui reste incertain.


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