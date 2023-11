Fineco AM lance cinq ETF thématiques à Milan

Fineco Asset Management, la société de gestion irlandaise détenue par l’italien FinecoBank, vient de lancer cinq nouveaux ETF actions à la Bourse de Milan. Les fonds sont article 8 au sens de SFDR.

Imaginés par Fineco AM, les ETF ont été conçus en partenariat avec MarketVector. Ils couvrent cinq thèmes clés : l’innovation et l’intelligence artificielle, le métavers et les e-games, les technologiques pour les productions biologiques, la transition énergétique et les sociétés cotées japonaises.

Cela porte à 16 le nombre d’ETF lancés par la société de gestion.

Ces fonds sont les suivants :

Fineco AM MarketVector™ Artificial Intelligence ESG UCITS ETF

Fineco AM MarketVector™ Bioproduction Tech & Tools ESG UCITS ETF

Fineco AM MarketVector™ Global Clean Energy Transition ESG UCITS ETF

Fineco AM MarketVector™ Japan Quality Tilt ESG UCITS ETF

Fineco AM MarketVector™ Global Metaverse & e-Games ESG UCITS ETF

L'Agefi