Fincantieri et Leonardo décrochent un contrat de 3,7 MdsEUR

Orizzonte Sistemi Navali, co-entreprise détenue par Fincantieri (51%) et Leonardo (49%), a remporté un contrat visant à renouveler les capacités de défense navale de la Marine italienne.

Orizzonte Sistemi Navali annonce la signature avec l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) d'un contrat d'environ 3,7 milliards d'euros, dont 1,3 MdEUR d'options, portant sur 2 destroyers DDX de nouvelle génération.

Dans le détail, la coentreprise prévoit de confier des contrats de sous-traitance d'environ 1,8 MdEUR à Fincantieri, dont 800 MEUR d'options, et de 1,7 MdEUR à Leonardo, dont 480 MEUR d'options.

Concrètement, Fincantieri assurera l'intégration de la plateforme navale, tandis que Leonardo développera le système de combat, notamment destiné à renforcer les capacités de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD).

Les 2 bâtiments, longs de 180 mètres et affichant un déplacement de 13 500 tonnes, doivent remplacer les destroyers de classe Horizon. Leur livraison est prévue respectivement en 2033 et 2035.

Aux alentours de 15h30, les titres Fincantieri et Leonardo reculaient tous les deux d'environ 1,5% à la Bourse de Milan.