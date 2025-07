FINAXO annonce de bons résultats pour 2024

L’Assemblée générale de FINAXO Environnement s’est tenue le 26 juin sous la présidence de Pascal Colignon. L’ensemble des résolutions a été approuvé à l’unanimité.



Solide performance en 2024 :

- L’exercice 2024 a été marqué par une amélioration significative des indicateurs financiers :

- Chiffre d’affaires en hausse de +12,31 %

- Résultat d’exploitation en progression de +19,87 %

- Bénéfice net en hausse de +20,5 %



Le chiffre d’affaires 2025 à fin juillet est déjà estimé à 2 M€ pour la seule activité lamellaire (vs 2,5 M€ en 2024), soutenu par des gains de parts de marché.



Développements stratégiques :



Pyrogazéification : un nouveau prototype Pyrobio, cofinancé à hauteur de 500 K€, entre en phase de tests en juillet. Il vise une valorisation énergétique plus simple, économique et durable.



Air comprimé : un système de propulsion par air comprimé, développé en partenariat avec Avel Marine, a été testé avec succès sur un Zodiac. Il sera bientôt déployé sur une barge rénovée.



Innovation : une machine brevetée pour agrafer des plaques lamellaires a été livrée à Suez. Un nouveau prototype sera lancé au T3 2025.



À propos de FINAXO Environnement :

Cotée sur Euronext Access Paris (MLFXO), FINAXO est spécialisée dans les solutions de décantation lamellaire pour le traitement des eaux. Elle développe également des solutions innovantes dans les domaines de la pyrogazéification et de la valorisation énergétique.