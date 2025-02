Finary lance Finary Life avec BlackRock et Generali

(AOF) - Finary a choisi BlackRock et Generali pour lancer Finary Life, une assurance-vie nouvelle génération. Finary Life, à travers le contrat d'assurance-vie e-vie, est composée d'ETF iShares multi-actifs et gérés activement. La fintech précise avoir construit Finary Life en s'appuyant sur l'expertise de BlackRock, autour de 3 profils de risque, " qui allient diversification et frais relativement bas ".

Pour chaque profil de risque (conservateur, modéré ou dynamique), une allocation spécifique entre fonds euros et une gamme d'ETF composée de trois ETF Portfolio iShares sera proposée aux souscripteurs du contrat d'assurance-vie.

" Avec Finary Life, Finary souhaite simplifier et optimiser les investissements, avec des frais parmi les plus bas du marché et une gestion profilée innovante ", explique la fintech dans son communiqué.

Le contrat e-vie de Finary Life propose un fonds en euros performant, Netissima, assuré par Generali Vie avec un rendement potentiel de 4,6% nets maximum pour l'année 2025 (sous conditions). Cette option permet de conjuguer sécurité et appréciation du capital, offrant une base solide pour son épargne.

La fintech ajoute que l'offre Finary Life " proposera bientôt une diversification unique grâce à un large éventail de supports d'investissement en gestion libre ". " Les épargnants souhaitant piloter eux-mêmes leur épargne auront accès à plus de 850 unités de compte, incluant des ETF, des actions, du Private Equity, des SCPI, et bien plus encore. Ici encore, les frais au titre des unités de compte de la gestion libre de Finary seront parmi les plus bas du marché ", précise-t-elle.