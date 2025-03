Finare : création de Finare Patrimoine et acquisition de J&G Conseil

(AOF) - Finare a annoncé la création de Finare Patrimoine, nouvelle entité du groupe dédiée à l’accompagnement des chefs d’entreprises et cadres dirigeants dans la gestion de leur patrimoine, et l’acquisition de J&G Conseil. Ce cabinet de gestion de patrimoine a été fondé par Georges Baskaradevan en 2012 et conseille actuellement 105 millions d'euros d'encours. L'objectif est de doubler ces encours à la fin de l’année.

Avec Finare Patrimoine, le groupe Finare souhaite aussi étoffer son offre de placements et mettre en place une double stratégie de croissance externe et organique. Cette stratégie vise à renforcer le pôle placements du groupe en apportant des solutions patrimoniales sur-mesure.

Finare Patrimoine vise 250 millions d'euros d'encours conseillés d'ici trois ans, et 500 millions d'euros à cinq ans. Le groupe Finare ambitionne de porter son pôle placements à 1 milliard d'euros d'encours sous gestion d'ici 2025 et à 2 milliards d'euros d'ici la fin 2027.