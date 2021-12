Financière Tiepolo et J. de Demandolx Gestion vont fusionner

(NEWSManagers.com) - La Financière Tiepolo a scellé sa prochaine fusion avec J. de Demandolx Gestion (JDDG) qui sera effective au 1er janvier 2022, selon les informations de NewsManagers. En juillet dernier, L'Agefi révélait que la société de gestion de portefeuille présidée par Eric Doutrebente avait confié un mandat de cession au consultant PwC et que le gestionnaire d'actifs JDDG - également actif dans la gestion privée, l'assurance et le family-office - figurait parmi les potentiels candidats à un rachat de La Financière Tiepolo. Contactées, les directions de J. de Demandolx Gestion et de La Financière Tiepolo n'ont pas donné suite à nos sollicitations.

La société JTH & Co présidée par Roland de Demandolx Dedons, président et directeur général de JDDG, a signé un protocole d'investissement en date du 29 juillet 2021 avec les actionnaires de Financière Tiepolo et de JDDG pour acquérir l'intégralité du capital et des droits de votes des deux entités à travers un mélange d'apports et de cessions. Dans le cas de Financière Tiepolo, quelques 119.186 actions ordinaires de la firme ont été apportées à JTH & Co pour un montant total de 5,1 millions d'euros. Cette valeur repose sur la poursuite escomptée du développement et des marges du groupe Tiepolo selon un document consulté par NewsManagers.

Synergies à trouver

Concrètement, au 1er janvier 2022, Financière Tiepolo va absorber JDDG, toutes deux regroupées sous la structure JTH & Co. Cette fusion ne donnera lieu ni à un échange de titres ni à une augmentation de capital. L'opération a pour but de renforcer les synergies qui existeront entre JDDG et Financière Tiepolo résultant de leur acquisition par JTH & CO et à simplifier la gestion en regroupant les activités des deux sociétés au sein d'une seule entité. En outre, l'opération permettra la rationalisation des prestations ainsi que la réduction des coûts globaux de gestion administrative.

Côté gestion d'actifs, JDDG fondée en 1989, compte deux fonds investis pour l'un en actions européennes et pour l'autre en actions internationales, dont les encours cumulés s'élevaient à 40 millions d'euros fin novembre 2021. La Financière Tiepolo, agréée comme société de gestion de portefeuille en 2007 par l'AMF, est impliquée entre autres dans la gestion collective et privée et recense 23 salariés. Sur son site, elle indique gérer près de 1,5 milliard d'euros et comptabilise cinq fonds, dont quatre fonds actions (deux en actions françaises, un en actions européennes, et un sur les PME françaises et européennes) et un fonds de fonds rattaché à l'activité de multigestion externe de la firme. Elle a contribué par ailleurs au développement de la société de gestion privée luxembourgeoise Momentum Asset Management, établie en 2017.