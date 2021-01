Financière Arbevel crée son propre fonds de dotation

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Financière Arbevel a créé son propre fonds de dotation le 8 décembre dernier selon les informations de NewsManagers. La création de ce fonds va dans le sens des différents partenariats et actions de mécénat entrepris ces dernières années par le gestionnaire spécialisé sur les petites et moyennes capitalisations françaises.

Cet organisme d'intérêt général permettra de financer et réaliser une ou plusieurs missions d'intérêt général dans les domaines suivants: l'action sociale et solidaire, " en apportant notamment une aide aux enfants défavorisés et aux personnes fragiles et en difficulté dont les personnes atteintes d'un handicap" ; l'éducation et l'insertion, " en apportant un soutien notamment à la lutte contre le décrochage scolaire, aux établissements réfugiées et favorisant l'insertion des personnes en difficulté" ; l'environnement, " notamment par le soutien d'associations agissant pour la préservation de la biodiversité et des océans" ; la santé, " en soutenant notamment les actions de recherche et de lutte contre les maladies" , mais également les associations apportant une aide au personnel médical. La dotation initiale est de 15.000 euros.