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9 avril - Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* Haas, chef d'Arm, en ligne pour diriger une grande partie des activités internationales de SoftBank

* L'UE sera encore touchée par un "choc stagflationniste", prévient Bruxelles

* JD Vance va diriger les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran alors que les frappes israéliennes mettent en péril le cessez-le-feu

* Ian Cheshire nommé nouveau président de l'Ofcom

Vue d'ensemble

* Rene Haas, le directeur général du concepteur de puces britannique Arm O9Ty.F , est pressenti pour diriger une partie des activités internationales de SoftBank Group 9984.T .

* L'UE sera toujours touchée par un "choc stagflationniste" de faible croissance et d'inflation croissante malgré l'accord de cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré le commissaire européen à l'économie Valdis Dombrovskis.

* Le vice-président américain JD Vance dirigera une délégation américaine à Islamabad pour des pourparlers avec l'Iran.

* Le gouvernement britannique a choisi le chef d'entreprise Ian Cheshire pour présider l'Ofcom, l'autorité de régulation des médias qui a pour mission croissante de protéger les utilisateurs des plateformes en ligne contre les préjudices.