Financial Times - 7 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* Les grandes maisons de disques et la start-up Suno sont dans l'impasse dans leurs négociations sur la musique générée par l'IA

* JPMorgan va construire la plus haute tour de Canary Wharf après l'approbation de l'aéroport de la ville

* Le Royaume-Uni envisage de tester les modèles d'IA utilisés par les banques

* Le Royaume-Uni accueillera une réunion sur la sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz après la guerre

Vue d'ensemble

* Les pourparlers sur les accords de licence entre les plus grandes maisons de disques du monde, telles que Universal Music UMG.AS et Sony 6758.T , et la start-up Suno sont dans l'impasse, les mastodontes de la musique rejetant le modèle de la start-up pour la distribution de musique générée par l'IA.

* JPMorgan Chase JPM.N a obtenu l'autorisation de construire l'une des plus hautes tours de bureaux d'Europe, avec sa nouvelle tour Canary Wharf de 265 mètres.

* Le gouvernement britannique étudie un projet visant à tester de manière standardisée les modèles d'IA à usage général utilisés par tous les prêteurs britanniques, après que la Banque d'Angleterre les a mis en garde contre leurs pratiques d'évaluation l'année dernière.

* La Grande-Bretagne accueillera mardi une réunion de planification militaire de plus de 40 pays désireux d'assurer un passage sûr dans le détroit d'Ormuz après la fin de la guerre au Moyen-Orient.