Financial Times - 2 décembre

(Traduction automatisée par Reuters)

Voici les principaux articles parus dans le Financial Times.

A la une

- Le chef de l'organisme de surveillance fiscale britannique démissionne après une fuite sur le budget

- Zipcar se retire du marché britannique de l'autopartage

- Starmer exhorte les entreprises britanniques à stimuler le commerce avec la Chine malgré les menaces sécuritaires

- Apple remplace son directeur de l'IA par un cadre recruté chez Microsoft

Vue d'ensemble

- Richard Hughes, chef de l'autorité de surveillance fiscale britannique, démissionne après qu'une enquête a confirmé que le rapport budgétaire de l'OBR avait été accidentellement publié en ligne avant l'heure, ce qui a provoqué une volatilité du marché et une réaction politique négative.

- Zipcar, le géant de l'autopartage détenu par le groupe de location américain Avis Budget CAR.O , a annoncé son intention de se retirer du marché britannique, ce qui constitue le dernier coup porté à ce secteur en difficulté.

- Sir Keir Starmer a encouragé les entreprises britanniques à saisir les opportunités offertes par l'augmentation des échanges avec la Chine, avant qu'une décision ne soit prise sur le projet controversé d'agrandissement de l'ambassade de Chine à Londres.

- Apple AAPL.O remplace John Giannandrea, responsable de l'IA par Amar Subramanya de Microsoft, afin d'accélérer ses efforts en matière d'IA générative après avoir pris du retard sur ses rivaux tels que Google et OpenAI.