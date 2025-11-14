Financial Times - 14 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

- Starmer et Reeves abandonnent leur projet d'augmenter les taux d'imposition sur le revenu dans le budget

- Le président d'Aston Martin a exploré le rachat du constructeur automobile par un fonds saoudien

- Le fonds de contentieux d'Elliott à l'origine du procès contre Rightmove au Royaume-Uni

- La BBC présente ses excuses à Donald Trump pour avoir modifié son discours, mais refuse de lui verser une compensation

Vue d'ensemble - Le premier ministre britannique Keir Starmer et la ministre des finances Rachel Reeves ont abandonné leur projet d'augmenter les taux d'imposition sur le revenu, changeant de cap quelques semaines avant la publication du budget du gouvernement le 26 novembre. - Le président d'Aston Martin AML.L , Lawrence Stroll, a envisagé un accord avec le fonds souverain d'Arabie saoudite pour privatiser le constructeur britannique de voitures de luxe, alors que le groupe en difficulté cherche à obtenir des fonds supplémentaires dans un contexte de pertes croissantes. - Une branche de financement de litiges du fonds spéculatif américain Elliott finance une action collective prévue contre le plus grand portail d'annonces immobilières britannique Rightmove RMV.L , pour des allégations selon lesquelles le site Internet immobilier prélève des frais "excessifs et injustes" sur les agents immobiliers britanniques. - La British Broadcasting Corporation a envoyé des excuses personnelles au président américain Donald Trump, mais a déclaré qu'il n'existait aucune base juridique lui permettant de poursuivre le radiodiffuseur public pour un documentaire que ses avocats ont qualifié de diffamatoire.