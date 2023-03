Financement de 6,2 millions d’euros attribué par l’ADEME au projet Prénidem mené par Global Bioenergies

4,4 m€ attribués à Global Bioenergies, 1 m€ attribué à Ajinomoto Foods Europe et 0,7 m€ attribué à ARD, les deux autres membres du consortium

Financement sous la forme de 60% de subvention (non remboursable) et de 40% d’avances remboursables sous réserve de l’atteinte de jalons techniques et commerciaux, versement en plusieurs tranches sur la durée du projet dont une tranche initiale de 15%.

Evry, le 14 mars 2023 : Global Bioenergies annonce recevoir le soutien de l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles » piloté par l’ADEME, en partenariat avec Ajinomoto Foods Europe, leader en fermentation industrielle, et ARD, spécialiste de la mise à l’échelle et de l’exploitation de procédés biotechnologiques. Ce projet s’étend jusqu’en septembre 2025.

Le projet met en oeuvre la voie de production dite « deux-étapes » sur laquelle repose l’Horizon 2. La première étape correspond à la conversion de sucres résiduaires en DMA (également appelé « acide prénique »). La production de cet intermédiaire métabolique est réalisée dans un fermenteur de taille industrielle exploité par Ajinomoto Foods Europe. La deuxième étape consiste à convertir ce DMA en isobutène au sein de l’unité de production appartenant à Global Bioenergies et exploitée par la société ARD sur son site de Pomacle-Bazancourt.