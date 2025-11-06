information fournie par Boursorama avec AFP • 06/11/2025 à 08:24

Finance: les actifs gérés par Eurazeo ont augmenté de 5% sur un an

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi une hausse de ses actifs sous gestion de 5% sur un an à fin septembre, à 37,4 milliards d'euros, malgré un "marché toujours ralenti".

Les commissions de gestion ont atteint 326,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en légère hausse (+1%) par rapport à la même période de 2024.

Eurazeo, qui ne dévoile pas son résultat net lors de ses publications trimestrielles, avait perdu 309 millions d'euros au premier semestre.

La société se félicite d'avoir augmenté le montant de ses actifs gérés malgré "un marché mondial qui est estimé en baisse de l'ordre de 10%".

"Cela reflète notre capacité à gagner de nouveaux clients", a estimé l'un des deux coprésidents du directoire, William Kadouch-Chassaing, devant des journalistes.

Pour 2025, le groupe français prévoit une collecte "supérieure à 4 milliards d'euros", sans s'avancer, "par prudence", sur un dépassement des 4,3 milliards collectés en 2024.

Eurazeo gère des sommes qui lui sont confiées par ses clients investisseurs institutionnels (assureurs, banquiers, fonds de pensions...), par des particuliers fortunés ou issues de son propre bilan.

Ce montant est investi au capital d'entreprises (start-up ou plus grands groupes) qu'Eurazeo accompagne dans leur développement. Après quelques années, la société revend ses parts, espérant une plus-value.

Au troisième trimestre, Eurazeo avait notamment annoncé la cession du groupe propriétaire de la marque Carambar, qui a "retourné environ 200 millions d'euros supplémentaires au bilan d'Eurazeo", ou encore du vendeur de croquettes Ultra Premium Direct pour 140 millions d'euros.