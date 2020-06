Finance for Tomorrow dévoile la composition de son nouveau bureau

(NEWSManagers.com) - L'initiative Finance for Tomorrow, branche de l'association Paris Europlace dédiée à l'investissement vert, a présenté en fin de semaine dernière la composition de son nouveau bureau pour le mandat 2020-2022.

Le bureau est composé de 14 membres. Outre le président Thierry Déau, par ailleurs PDG et fondateur de Meridiam, et la directrice générale Anne-Claire Roux, il compte six membres élus, quatre membres de droit et deux membres cooptés.

Les six membres élus sont :

- Erick Decker, responsable des investissements de la zone Europe du Sud et pays émergents chez Axa

- Laurence Pessez-Hublot, directrice RSE de BNP Paribas

- René Kassis, directeur de la gestion dette privée de La Banque Postale AM

- Anne Chassagnette, directrice RSE d'Engie

- Emilie Beral, directrice des méthodes, de l'innovation et de la qualité et directrice du marché émetteurs de Vigeo Eiris

- Nicolas Rivard, directeur de la ligne métier Advanced Data Services d'Euronext

Les quatre membres de droit sont :

- La Banque de France, représentée par Morgan Desprès, directeur adjoint de la stabilité financière

- Le Ministère de l' Economie et des Finances, représenté par Yann Pouezat, sous-directeur financement des entreprises et marché financier

- Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, représenté par Pascal Dupuis, chef de service au Commissariat Général au Développement Durable

- Paris Europlace, représentée par Arnaud de Bresson, délégué général

Les deux membres cooptés par le conseil d' administration de Paris Europlace sont :

- Jean-Jacques Barberis, vice-Président de Finance for Tomorrow, par ailleurs directeur du coverage, de la clientèle institutionnelle et corporate, membre du comité exécutif d'Amundi

- Pierre Ducret, conseiller spécial du président de Finance for Tomorrow, par ailleurs contrôleur général, conseiller climat du Groupe Caisse des Dépôts