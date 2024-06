Finalisation du projet ZEPH2 :

navire de maintenance en mer décarboné à propulsion

hybride hydrogène

Le 11 juin 2024 à 17h45 – Le consortium ZEPH 2, lauréat de l’appel à projets croisement de filière de la

Région Bretagne en juin 2022 et composé de 5 entreprises (Zéphyr et Borée, Piriou, Sofresid

Engineering, Entech et ComposiTIC), annonce la remise des études de conception du projet ZEPH 2

en vue de l’industrialisation d’un navire de maintenance en mer à faible empreinte carbone

Un navire de maintenance en mer ou CTV (Crew Transfer Vessel) à faible empreinte carbone

Les CTV (Crew Transfer Vessels) sont des navires de service utilisés pour transférer des techniciens et des

équipements sur les éoliennes à des fins d’installation et de maintenance des parcs éoliens offshore