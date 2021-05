Finalisation de l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) qui devient METEX NØØVISTAGO

METabolic EXplorer devient l'ETI Européenne leader de la fermentation industrielle



Clermont-Ferrand, le 3 mai 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir acquis auprès d'Ajinomoto Co., Inc., 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE). Cette acquisition fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 26 février dernier et à la signature du contrat ferme d'achat d'actions sans condition suspensive annoncée le 14 avril 2021.



AANE prendra officiellement le nom de METEX NØØVISTAGO dans les prochaines semaines, dans la continuité de la stratégie de transformation industrielle et commerciale de METabolic-EXplorer.



La naissance d'une ETI Européenne leader de la fermentation industrielle

Le nouvel ensemble METEX intègre, en amont, les expertises de R&D et de démonstration préindustrielle historiques du Groupe et, en aval, les infrastructures industrielles, la force commerciale et les réseaux de distribution de METEX NØØVISTA et du futur METEX NØØVISTAGO. Il constitue désormais le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle pour la nutrition animale et la cosmétique.