Finalement pas rachetée par IAG, Air Europa se dit "solide et viable"

( AFP / DANIEL LEAL )

Air Europa a affirmé vendredi qu'elle était "solide et viable" au lendemain de la décision d'IAG, maison mère de British Airways et d'Iberia, de ne pas racheter la compagnie espagnole, en raison du "contexte réglementaire" européen.

Air Europa "veut réaffirmer la solidité et la viabilité de son projet d'entreprise, qui lui permet d'affronter un futur durable sur le long terme après la décision de la multinationale" IAG, a indiqué dans un communiqué Globalia, la société propriétaire de la compagnie aérienne.

Même si l'entreprise "n'est pas à l'abri de l'instabilité que présentent certains marchés ni des retards dans la livraison de nouveaux avions", elle a réitéré "son ferme engagement en faveur du développement, de l'expansion et de la qualité du service à ses clients", précise le texte.

Bruxelles avait ouvert une enquête sur ce projet de rachat, redoutant que l'opération ne réduise la concurrence sur plusieurs liaisons.

"Nous avons examiné de près l'impact de la transaction sur la concurrence (...). La fusion aurait eu un impact négatif sur la concurrence sur un grand nombre de liaisons nationales, court-courrier et long-courrier à l'intérieur, à destination et en provenance d'Espagne sur lesquelles les deux compagnies aériennes sont en concurrence étroite", a souligné la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager.

"Nous étions préoccupés par le fait que la transaction aurait pu avoir des effets négatifs pour les passagers en termes de hausse des prix ou de diminution de la qualité des services. IAG a proposé des remèdes (qui) n'ont pas pleinement répondu à nos préoccupations", a-t-elle expliqué.

Fortement frappée par la pandémie de Covid comme les autres entreprises du secteur aérien, Air Europa, deuxième compagnie aérienne espagnole derrière Iberia, a dû être sauvée par le gouvernement en 2020 grâce à un prêt de 475 millions d'euros.

Madrid était venue à la rescousse de l'entreprise au moment même où elle entrait dans le processus de rachat par IAG pour un milliard d'euros.

La crise sanitaire, ainsi que les réticences de la Commission européenne, avaient conduit IAG à diviser par deux son offre initiale, faite en 2019.

En février 2023, IAG avait annoncé l'acquisition d'Air Europa, cette fois-ci pour 500 millions d'euros.

Mais jeudi, IAG a indiqué qu'elle renonçait au projet en raison du "contexte réglementaire actuel" européen qui faisait que l'opération "ne serait pas bénéfique pour les actionnaires".

IAG devra verser "50 millions d'euros" à Globalia pour compenser cette résiliation.

Par ailleurs, Air Europa continuera à "appliquer son plan stratégique 2024-2026" pour garantir "sa croissance et son activité", sa "consolidation" au sein du hub de Madrid et "son rôle dans la connectivité entre l'Europe et l'Amérique", a ajouté Globalia.

Air Europa est la troisième compagnie ayant la plus forte présence en Espagne, après IAG et Ryanair. Elle dispose actuellement d'une flotte de 50 appareils, auxquels s'ajoutent 15 autres dédiés aux entreprises de leasing. Elle a transporté 10 millions de passagers en 2022.