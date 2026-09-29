Finalement la baisse en Europe

En l'absence de catalyseurs majeurs, les principales places boursières ont navigué autour de leur point d'équilibre durant une bonne partie de la séance, avant de céder du terrain en toute fin de journée. Le DAX 40 à Francfort a fait preuve d'un peu plus de résistance et est resté stable grâce à la bonne performance de plusieurs géants de la cote allemande.

A Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 0,53%, à 8 035,87 points, et Londres a sensiblement déroulé la même tendance avec un repli de 0,45%.

Le principal indice allemand a quant à lui profité de la forte hausse de plusieurs de ses plus grosses capitalisations boursières comme Infineon Technologies ( 4,83%), Siemens Energy ( 3,51%) ou encore Siemens ( 1,27%).

Les investisseurs ont, comme la veille, évité de prendre des risques malgré une accalmie au niveau des cours de l'or noir. Au moment de la clôture en Europe, le WTI à New York cédait 1,90%, à 91,37 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord reculait de 1,68%, à 96,83 dollars.

Il n'y a, pour l'instant, pas d'avancées en ce qui concerne les négociations diplomatiques entre l'Iran et les Etats-Unis. Donald Trump a même indiqué sur son réseau social n'avoir rien proposé à l'Iran pour mettre fin à la guerre, contredisant ainsi des informations de presse expliquant que le président serait disposé à alléger certaines sanctions à l'encontre de Téhéran.

En revanche, la baisse du prix du pétrole n'a pas vraiment eu d'incidence sur les taux. Le rendement de l'emprunt d'Etat français à dix ans était en légère hausse autour de 17h30, à 4,814%. Aux Etats-Unis, le 30 ans a touché 5,595%, un plus haut depuis 2002.

Dans l'actualité macro-économique, les statistiques d'importance étaient exclusivement américaines. Les ouvertures de postes (JOLTS) ont été inférieures aux attentes en s'installant à 7,08 millions d'unités, contre un consensus à 7,23 millions.

Autre déception, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est dégradé plus que prévu en passant de 88,6 à 81,9 points en septembre. Les attentes étaient à 89,2 points.

Les prochains indicateurs seront particulièrement suivis avec notamment dès demain l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, ainsi que le PIB US du deuxième trimestre et surtout l'indice des prix PCE très surveillé par la Fed. Vendredi, il y aura le rapport mensuel sur l'emploi américain.

Sur le marché des devises, au moment de la clôture sur le Vieux-Continent, l'euro cédait du terrain face au billet vert (-0,32%) et se négociait contre 1,1334 dollar, au plus bas depuis la fin juillet.

La devise européenne n'a pas été aidée par les prévisions des analystes qui envisagent, à 72% la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed américaine en octobre, alors qu'ils ne sont "que" 46% pour la BCE selon des données de LSEG.

Dans l'actualité des valeurs

A Paris, Legrand a signé la meilleure performance de l'indice CAC 40 avec un gain de 6,08%. Le groupe a annoncé viser une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% entre 2027 et 2030, contre 3% à 5% dans son précédent plan présenté en 2024. Dans son sillage, Schneider Electric progresse de 2,01%.

Vinci (-2,38%), Eiffage (-3,07%), ADP (-0,72%) ont fini en net repli à la Bourse de Paris, pénalisés par des rumeurs relayées par plusieurs médias indiquant que le budget 2027 de l'Etat français prévoirait une nette augmentation de la taxe sur les autoroutes et grands aéroports.

De son côté, Stellantis s'est affaissé de 3,50%, signant la plus forte baisse de l'indice. Selon Reuters, le constructeur automobile multimarques a annoncé aux représentants du personnel que les sites de Sochaux, Rennes et Mulhouse seraient impactés par des mesures de chômage partiel en octobre. Cette décision intervient en raison d'une disponibilité insuffisante de certaines batteries destinées aux versions Long Range des véhicules électriques.

Airbus a été affecté (-1,36%) par l'annonce, avec son partenaire Leonardo, d'une enquête sur un défaut de fabrication concernant 500 A321neo, sans incidence sur la sécurité selon les autorités de régulation. Détecté en août, le problème concerne l'absence de couche d'apprêt protectrice sur certains renforts longitudinaux du fuselage avant, ce qui pourrait favoriser la corrosion à long terme.

Ailleurs en Europe, Fresenius Medical Care a reculé de 3,14% à Francfort, pénalisé par Berenberg. La banque privée allemande, qui s'inquiète de la fin du programme de transformation et de réduction des coûts, ainsi que de la croissance aux Etats-Unis, a dégradé le titre d'acheter à neutre, en abaissant sa cible de 60 à 42 euros.

En Suisse, Lindt a chuté de 8%, après avoir abaissé sa prévision de croissance organique pour 2026 du fait de la flambée des coûts du cacao et d'un environnement jugé peu porteur en Europe. La société prévoit désormais une croissance organique de ses ventes comprise entre 0% et 2% cette année, contre une prévision précédente allant de 4% à 6%.