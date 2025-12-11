 Aller au contenu principal
Fin des négociations entre BPCE et Generali
information fournie par AOF 11/12/2025 à 18:06

(AOF) - BPCE et Generali ont décidé de rompre leurs négociations destinées à créer une coentreprise de gestion d’actifs. Cette décision intervient après la conduite de discussions approfondies, depuis l’annonce du 25 janvier dernier, qui avaient pour but de réunir les activités de gestion d’actifs des deux sociétés. Si les travaux ont confirmé les bénéfices et la valeur industrielle d’un tel partenariat, BPCE et Generali ont conjointement pris la décision de mettre à ces négociations, considérant que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies.

