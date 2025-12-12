Fin de semaine en roues libres pour les marchés européens, mais gare aux technos (IA)

(AOF) - Le grand rendez-vous de la semaine étant passé, la décision de la Fed mercredi soir d’abaisser son principal taux directeur, les marchés européens ont été plutôt calmes. S’ils ont salué, jeudi, la décision de la banque centrale américaine, ce vendredi était plutôt au relâchement jusqu’à des informations de Bloomberg selon lesquelles les datacenters d’Oracle destinés à OpenAI auraient un an de retard en raison d’une pénurie de main d’œuvre et de matériaux. Le CAC 40 a fini la journée sur un repli de 0,21%, à 8 068,62 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,47%, à 5 727,17 points.

La banque française BPCE et l'assureur italien, Generali ont annoncé hier soir mettre fin, d'un commun accord, à leurs négociations en vue de créer une coentreprise de gestion d'actifs. En Bourse, l'action Generali a cèdé 1,28% à 34,06 euros. Les deux sociétés ont considéré "que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies". Cette opération de rapprochement dans un contexte de concentration du secteur s'est heurtée à l'opposition du gouvernement italien, pour qui l'industrie financière revêt un caractère stratégique.

A Paris, Accor (+1,30%, à 46,80 euros) se distingue en tête du CAC 40, porté par plusieurs analystes. Ceux de la Deutsche Bank sont passés de Conserver à Acheter, en relevant leur objectif de cours de 48 à 53 euros. Ce relèvement intervient afin de profiter des catalyseurs à venir, comme la cession d’Essendi, la solide performance opérationnelle, une valorisation attractive et sa politique de rémunération des actionnaires.

Sopra Steria (+2,62% à 148,60 euros), deux mois après l'annonce du départ inattendu de Cyril Malargé de son poste de directeur général, a dévoilé le nom de son successeur : Rajesh Krishnamurthy. Les investisseurs apprécient, portant l'action de l'entreprise de services du numérique à la deuxième place de l'indice SBF 120. "Son profil coche à priori toutes les cases, avec notamment une expertise en offshore qui sera appréciée dans le contexte actuel", explique Invest Securities.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en léger repli de 0,2 % sur un mois, après +0,1 % en octobre, fait savoir l'Insee ce vendredi. Cette baisse s’explique par le repli des prix des services (‑0,5 % après +0,2 %), causée par la baisse saisonnière de ceux de transports (‑5,4 % après +6,2 %), et dans une moindre mesure, par la baisse des prix des produits manufacturés (‑0,1 % après +0,2 %). Sur un an, les prix à la consommation sont en hausse de 0,9 % en novembre 2025, comme en octobre.

En Allemagne, l’indice des prix à la consommation a reculé de 0,2% en novembre, en ligne avec les prévisions, après une hausse de 0,3% en octobre. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2,3% conformément aux prévisions après 2,3% le mois précédent.

A la clôture, l'euro est quasi-stable (-0,03%) face au billet vert, il se négocie à 1,1737 dollar.