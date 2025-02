Fin de la procédure au sujet du plastique dans le plan de vigilance de Danone

(AOF) - Danone et les ONG ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France mettent un terme à leur procédure au sujet du plastique dans le plan de vigilance de Danone. A l'issue du processus de médiation ordonné par le Tribunal judiciaire de Paris saisi le 9 janvier 2023 par ces trois ONG qui avaient introduit une action judiciaire à l'encontre de Danone, un accord entre les parties a permis de mettre fin à leur procédure concernant ce plan de vigilance.

Cet accord s'appuie sur un enrichissement de ce plan, qui décrit désormais de manière plus approfondie les conséquences de l'utilisation des emballages plastiques et détaille l'ensemble des actions que Danone met en œuvre dans ce domaine (comme la réduction, le réemploi, le recyclage, et la récupération des emballages en plastique), en cohérence avec les objectifs définis dans son statut de Société à Mission.

"Danone se réjouit d'avoir participé avec les trois ONG à une discussion ouverte et transparente et souligne la vertu et l'efficacité du dialogue pour faire face aux défis complexes qui impliquent de conjuguer les forces de tous les acteurs ou parties prenantes", précise la multinationale alimentaire française.

L'entreprise indique qu'"elle continuera à agir avec détermination pour favoriser la mobilisation collective de tous les acteurs, privés et publics, sans lesquels il est impossible de lever les obstacles systémiques (techniques, réglementaires, financiers, etc.) qui freinent l'émergence d'une économie circulaire".

En savoir plus sur Danone

Points-clés

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : premier mondial dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…) et deuxième mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 27,7 Mds€ réparties en 3 pôles : produits laitiers ou végétaux pour 52 %, nutrition spécialisée pour 31 % et eaux embouteillées pour 17 % ;

- Revenus équilibrés entre l’Europe (34 %), l’Amérique du nord (25 %), la Chine, Asie du nord et Océanie (13 %) puis l’Amérique latine (10 %), l’Indonésie, Turquie, Ukraine et Maroc ;

- Modèle d’affaires :

- renforcement du rang de n° 1 mondial, leader dans chacun des pays d’implantation,

- déploiement des réseaux stratégiques de distribution,

- différenciation du portefeuille -produits hautement protéinés, lait frais ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG...), Gilles Schnepp présidant le conseil de 11 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- 2 paradigmes : une croissance tirée par la science, une offre centrée sur les clients,

- rotation du portefeuille sur 10 % du chiffre d'affaires entre cessions des activités moins margées (Horizon Organic et Wallaby) et acquisitions dans les secteurs cibles -produits d’origine végétale, produits laitiers protéinés (Follow your Heart, avec 5 Mds€ de ventes attendues pour 2025), nutrition médicale (Functional Formularies),

- nouveaux canaux de ventes pour réduire la dépendance à la grande distribution et accélérer les ventes digitales (10 % des revenus en 2023) : points de vente hors de la maison, pharmacies, hôpitaux et réseaux de soins à domicile,

- innovation (¼ des ventes annuelles) : répartie en 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages & après-plastique, naturalité & organique, allergies et vieillissement en bonne santé / renforcée par les partenariats internationaux « P4G » dont le nombre, 19 signés en 12 mois, sera doublé d’ici septembre 2026 ;

- Stratégie environnementale ancienne et certifiée B Corp pour 80 % du chiffre d’affaires :

- programme mondial Re-Fuel : d’ici 2030, réduction de 42 % au moins des émissions de CO2 hors fournisseurs et recours aux renouvelables pour 100 % de l’électricité et 50 % de la consommation énergétique globale,

- « Plan d’accélération pour le climat »,

- « WeActForWater » : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe ;

- Bilan sain avec, une dette nette ramenée à fin décembre 2023 à 10,2 Mds€ face à 16,22 Mds€ de capitaux propres.