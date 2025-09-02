Fin de l'exemption de minimis, début du chaos maximal ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices de Wall Street chutent de plus de 1 %, le Nasdaq perd 1,7 %

Le secteur de la consommation de base est le seul à gagner parmi les secteurs de l'indice S&P; le secteur technologique est celui qui a le plus baissé

L'indice européen STOXX 600 chute de ~1,5%

Hausse du dollar, hausse de l'or de >1%, hausse du pétrole brut américain de >2%, hausse du bitcoin de ~1,7%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans grimpe à ~4,28%

par Sinéad Carew

FIN DE L'EXEMPTION DE MINIMIS, DÉBUT DU CHAOS MAXIMUM? Alors que l'administration américaine a mis fin vendredi à l'importation en franchise de droits des colis d'une valeur inférieure à 800 dollars , connue sous le nom d'exemption "de minimis", Phil Blancato, responsable de la stratégie de marché chez Osaic, a examiné les conséquences potentielles pour les acheteurs, les détaillants et le secteur de la logistique. La décision du gouvernement américain devrait entraîner une augmentation des coûts pour les détaillants du monde entier qui vendent aux États-Unis, ainsi qu'une hausse des prix pour les consommateurs américains.

M. Blancato a écrit que "ce changement brutal perturbe immédiatement le commerce électronique mondial et les flux d'expédition, certains services postaux internationaux interrompant les livraisons aux États-Unis en raison de la confusion suscitée par les nouvelles procédures douanières"

Il note que les grandes marques s'attendent à une baisse significative de leurs bénéfices, tandis que "les petits détaillants avertissent que la conformité et les coûts supplémentaires pourraient menacer leur survie"

En réponse, les plateformes en ligne "établissent des centres de distribution aux États-Unis, stimulent la demande d'espace d'entreposage national et remodèlent les chaînes d'approvisionnement", selon M. Blancato, qui s'attend à ce que la transition soit "cahoteuse" et entraîne des retards et des coûts plus élevés, ainsi qu'une incertitude généralisée jusqu'à ce que le nouveau système trouve une certaine stabilité.

Alors que les grandes plateformes peuvent être prêtes à s'adapter en "localisant l'exécution et en gagnant des parts de marché", les petits vendeurs devraient être confrontés à des défis plus importants et à une compression des marges.

En revanche, M. Blancato estime que la demande croissante d'entrepôts et de réseaux logistiques nationaux aux États-Unis "crée des opportunités pour les entreprises capables de s'adapter rapidement"

Et "les bouleversements pourraient en fin de compte renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et profiter aux acteurs bien capitalisés" Dansl'intervalle, il faudra un certain temps pour adapter les flux de transport internationaux.

Alors que M. Trump a officiellement approuvé le changement à la fin de la semaine dernière, UPS () UPS.N a déjà été touché par les changements de politique en juillet, l'action chutant fortement après son rapport trimestriel. Lundi, les actions d'UPS étaient en baisse de 2,6 %. Les actions de FedEx FDX.N ont baissé de 3 % lundi.

(Sinéad Carew)

