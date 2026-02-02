 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fin d'année en fanfare pour Ermenegildo Zegna grâce à la distribution directe
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:53

Le groupe de luxe italien Ermenegildo Zegna a fait état lundi de chiffres d'activité meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre, sous l'effet de son segment de vente directe aux consommateurs (DTC).

Zegna, essentiellement connu pour ses costumes pour hommes, a fait état d'un chiffre d'affaires de 591 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, soit une hausse de 0,3%, dont une croissance organique de 4,6%.

A titre de comparaison, le consensus anticipait une croissance interne de 3,1%.

En hausse de 3,9% en données publiées, dont 9,6% en organique, la branche DTC - qui regroupe les activités de vente de détail du groupe milanais, qu'il s'agisse de ses magasins traditionnels ou de ses métiers de commerce en ligne (e-commerce) - a plus que compensé le repli des ventes (-12,9%, dont -11,6% en organique) au sein du réseau de ses partenaires de distribution ("wholesale").

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, ses revenus se sont contractés de 1,5% à 1,92 milliard d'euros, mais sa croissance organique ressort positive à hauteur de 1,1%, portée par la région Amériques ( 7,9% en données publiées, 12% en organique) pour désormais représenter 30% de l'activité du groupe.

La société, qui exploite aussi les marques Thom Browne et Tom Ford Fashion, a prévu de publier ses résultats définitifs annuels le 20 mars prochain.

En attendant, le titre coté à la Bourse de New York - qui a perdu plus de 15% sur les 12 mois écoulés - avançait de 0,1% lundi en cotations électroniques.

Valeurs associées

ERM ZEGNA
8,680 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank