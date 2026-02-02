Fin d'année en fanfare pour Ermenegildo Zegna grâce à la distribution directe
Zegna, essentiellement connu pour ses costumes pour hommes, a fait état d'un chiffre d'affaires de 591 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, soit une hausse de 0,3%, dont une croissance organique de 4,6%.
A titre de comparaison, le consensus anticipait une croissance interne de 3,1%.
En hausse de 3,9% en données publiées, dont 9,6% en organique, la branche DTC - qui regroupe les activités de vente de détail du groupe milanais, qu'il s'agisse de ses magasins traditionnels ou de ses métiers de commerce en ligne (e-commerce) - a plus que compensé le repli des ventes (-12,9%, dont -11,6% en organique) au sein du réseau de ses partenaires de distribution ("wholesale").
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, ses revenus se sont contractés de 1,5% à 1,92 milliard d'euros, mais sa croissance organique ressort positive à hauteur de 1,1%, portée par la région Amériques ( 7,9% en données publiées, 12% en organique) pour désormais représenter 30% de l'activité du groupe.
La société, qui exploite aussi les marques Thom Browne et Tom Ford Fashion, a prévu de publier ses résultats définitifs annuels le 20 mars prochain.
En attendant, le titre coté à la Bourse de New York - qui a perdu plus de 15% sur les 12 mois écoulés - avançait de 0,1% lundi en cotations électroniques.
