"Cette relation partenariale de long terme nous permet de poursuivre notre activité historique sur le réseau existant, ne nécessitant aucun investissement supplémentaire préservant ainsi notre trésorerie. Par ailleurs, le niveau d'activité du début d'année est conforme à nos attentes et s'inscrit dans une dynamique de forte croissance", précise Manuel Berland, Président Directeur Général de Fill Up Média.

(AOF) - Fill Up Média, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, annonce le renouvellement de son partenariat avec TotalEnergies pour une durée de 3 ans. Il est ainsi étendu jusqu’en 2028 sur l’intégralité du parc, soit 716 écrans répartis au sein des 100 stations-service déjà équipées.

Fill Up Média renouvelle son partenariat avec TotalEnergies

Pétrole et parapétrolier

