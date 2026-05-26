Fill Up Média renforce sa présence sur le marché du DOOH programmatique

Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant annonce l'ouverture de son inventaire digital out-of-home (DOOH) à la plateforme programmatique d'Azerion, une initiative destinée à renforcer la visibilité et l'accessibilité de ses écrans auprès des annonceurs et des agences.

Ce partenariat permet désormais d'accéder, via la plateforme Improve Digital by Azerion, à plus de 5 000 écrans implantés dans des stations-service à travers la France. Le groupe met en avant un réseau offrant une couverture nationale dans un environnement de mobilité captif, propice à des conditions d'attention élevées.

Le groupe rappelle que le marché du DOOH programmatique connaît une forte accélération. Selon le baromètre 2025 de l'Alliance Digitale consacré à l'Open Web programmatique, les investissements dans ce segment ont progressé de 20% en 2025 par rapport à 2024.

Dans ce contexte, Fill Up Média entend accélérer sa stratégie pour capter une part croissante de ces investissements et répondre aux attentes des annonceurs en matière de flexibilité, de ciblage et de performance.