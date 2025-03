Fill Up Media réduit sa perte annuelle

(AOF) - Fill Up Media a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte annuelle de 2,52 millions d'euros contre une perte de 2,63 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant a par ailleurs accusé une perte opérationnelle de 1,05 million d'euros contre -1,17 million. Son chiffre d'affaires a progressé de 17%, à 9,7 millions d'euros. Fill Up Media, qui a enregistré un 13eme exercice de croissance consécutif, confirme ses objectifs financiers à horizon 2025, visant notamment un chiffre d’affaires de 26 millions d'euros.

Cette croissance sera portée majoritairement par les partenariats signés avec Carrefour et ConsoRégie, la régie publicitaire de E.Leclerc.

Ces deux accords ont en effet permis à Fill Up Média de dépasser son objectif de développement pour 2025 avec un parc total de 10 000 écrans répartis dans 1 250 stations-service partenaires.

