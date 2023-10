Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fill Up Média: les pertes se creusent, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 11:26









(CercleFinance.com) - Fill Up Média perdait plus de 10% mercredi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un creusement de ses pertes au premier semestre.



La régie publicitaire, qui déploie ses écrans sur les distributeurs de carburant des stations-service, a enregistré une perte nette de 590.000 euros sur les six premiers mois de l'année, contre 208.000 euros sur la même période l'an dernier, sous l'effet de sa politique d'investissement 'volontariste'.



Sa perte d'exploitation s'est accrue à 532.000 euros sur la période, contre -79.000 euros un an auparavant.



Son chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 4,6 millions d'euros, en croissance de 21% à parc constant de stations-service partenaires (630).



Dans son communiqué, Fill Up Média explique vouloir poursuivre sa trajectoire de forte croissance en investissant dans la structuration de la société, notamment suite à la signature d'un nouveau contrat avec le groupe Carrefour.



La société confirme l'ensemble de ses objectifs commerciaux et financiers annoncé au moment de son introduction en Bourse, à savoir l'équipement de 550 stations-service supplémentaires d'ici 2025.



Elle vise toujours un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de 40% entre 2021 et 2025, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et une marge d'Ebitda retraité supérieure à 35% à horizon 2025.



Le titre perdait plus de 10% suite à cette publication, portant à 18% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées FILL UP MEDIA Euronext Paris -10.53%