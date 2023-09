Fill Up Média: contrat avec Carrefour, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 12:22

(CercleFinance.com) - Fill Up Média a annoncé mercredi avoir décroché un contrat 'majeur' auprès de Carrefour en vue de déployer ses écrans dans 250 stations supplémentaires, ce qui faisait bondir son cours de Bourse de plus de 12%.



Au-delà de l'exploitation de ces 250 nouvelles stations-service, l'accord prévoit le prolongement des 100 stations-service Carrefour déjà équipées depuis 2017 pour une durée de près de neuf ans.



Grâce à ce nouvel accord, la régie publicitaire disposera d'ici la fin du 1er semestre 2024 d'un parc total de plus de 6000 écrans publicitaires répartis au sein de 850 stations-service, soit une audience de plus de six millions d'automobilistes français par semaine.



Le groupe, qui s'était donné lors de son introduction en Bourse l'objectif d'équiper 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025, a d'ores et déjà atteint la moitié de cette prévision, ce qui lui permet de confirmer son ambition d'atteindre 1180 stations partenaires à horizon 2025, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.



Vers 12h15, le titre Fill Up Média prenait plus de 12% à la Bourse de Paris, surperformant l'indice des valeurs petites et moyennes CAC Mid & Small qui perdait 0,6% au même moment.