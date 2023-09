Fill Up Média confirme ses objectifs financiers

(AOF) - Fill Up Média a enregistré une croissance de 21,3% de ses revenus au titre du premier semestre 2023, à 4,6 millions d'euros. Cette progression a été réalisée avec le même nombre de stations-service partenaires qu’au cours du premier semestre 2022, soit 4 000 écrans déployés au sein de 630 stations-service, représentant une audience hebdomadaire de plus de 4 millions d’automobilistes. Au 30 juin 2023, Fill Up Média exploite un portefeuille clients composé de plus de 3 000 annonceurs locaux et nationaux.

Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants entend poursuivre et accroître son développement commercial via l'augmentation du nombre des stations-service partenaires.

Cette croissance sera réalisée d'une part via l'extension des partenariats existants, à l'image du nouveau contrat conclu récemment avec Carrefour, et d'autre part via le développement auprès de grandes enseignes (réseaux de GMS et pétroliers) avec lesquelles des discussions sont en cours.

La société, qui publiera ses résultats du premier semestre 2023 le 17 octobre prochain après clôture du marché, confirme l'ensemble de ses objectifs commerciaux et financiers annoncé au moment de son introduction en bourse, à savoir : l'équipement de 550 stations-service supplémentaires d'ici 2025 ; l'atteinte d'un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de 40% ; un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros ; et une marge d'EBITDA retraité supérieure à 35% à horizon 2025.

