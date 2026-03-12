Fill Up Media cible 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:58
L'activité auprès des annonceurs locaux s'est révélée particulièrement dynamique, avec une progression de 106% par rapport à 2024. L'activité des écrans en galerie commerciale poursuit également sa progression, avec une croissance de 15%.
Sur le plan opérationnel, la rentabilité s'améliore nettement. Le taux de marge d'EBITDA retraité atteint 12%, contre -7% en 2024, soit une amélioration de 19 points. L'EBITDA retraité ressort ainsi à 2 MEUR, illustrant la montée en puissance du modèle économique et la réduction significative du point mort, qui marque l'entrée dans une phase d'effet de levier opérationnel.Au 31 décembre 2025, Fill Up Média dispose d'une position de trésorerie de 1,2 MEUR.
Fort de cette dynamique, le groupe confirme des objectifs ambitieux pour 2026, visant un chiffre d'affaires de 26 MEUR et un EBITDA retraité supérieur à 6 MEUR.
Valeurs associées
|6,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,69%
