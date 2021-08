Communiqué de presse FILAE



MyHeritage va acquérir 90% de Filae.



L'acquisition sera suivie du dépôt, à titre obligatoire, d'une offre publique d'achat simplifiée et d'un retrait obligatoire au prix de 20,75 € par action Filae.



MyHeritage, le premier service mondial pour découvrir votre passé et construire votre avenir, annonce avoir signé le 30 juillet 2021 des accords portant sur l'acquisition de 90,91% du capital et 89,11% des droits de vote de Filae, un service généalogique leader en France, par l'intermédiaire de TreeHouse Junior Limited, une société mère du groupe MyHeritage.