Filae annonce être entrée en négociations exclusives en vue de son rapprochement avec MyHeritage

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) indique que, réuni le 18 janvier 2021, son

conseil d'administration a approuvé une offre de MyHeritage d'entrée en négociations exclusives

selon les modalités suivantes :

o si MyHeritage peut réunir au moins 90% du capital et des droits de vote de Filae au terme de

ces négociations, MyHeritage acquerra les titres correspondant puis déposera un projet

d'offre publique obligatoire suivie d'un retrait obligatoire à un prix estimé de 15,99€ par

action (voir détail infra), ou

o à défaut de constater la possibilité d'acquérir 90% du capital et des droits de vote de Filae d'ici

au 31 janvier 2021, MyHeritage acquerra l'ensemble des actifs constituant l'activité filae.com

de Filae.

Pour les besoins de ces négociations, Filae s'est engagée à observer un engagement d'exclusivité

jusqu'au 17 avril 2021.

Le prix proposé par MyHeritage s'élève :

o En cas de cession d'actions, à 24 millions d'euros pour l'intégralité du capital, ce montant

devant être majoré de la trésorerie nette. Compte tenu de l'estimation de la trésorerie nette

à 1,5 million d'euros, et de l'annulation des actions auto-détenues avant la réalisation de

l'opération, le prix par action s'élèverait à 15,99€