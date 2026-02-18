Figure Technology perd du terrain après avoir fixé le prix de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du prêteur de blockchain Figure Technology FIGR.O chutent de 2,8% à 35,75 $ en pré-marché après que la société ait annoncé le prix de l'offre publique secondaire

** La société vendra 4 375 000 de ses actions ordinaires de blockchain de série A au prix d'offre publique de 32,00 $ par action

** L'offre implique une décote de 13,3 % par rapport à la dernière clôture de FIGR de 36,91 $

** Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N et Cantor agissent en tant que co-chefs de file

** FIGR a annoncé des revenus préliminaires pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations des analystes la semaine dernière, selon les données compilées par LSEG

** L'action FIGR a gagné 13,6 % depuis ses débuts en septembre 2025