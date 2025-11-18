 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 961,34
-1,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Figure Technology glisse après avoir dévoilé son offre d'actions dans le domaine de la blockchain
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** Les actions de Figure Technology Solutions FIGR.O ont baissé de 9,4 % à 38,29 $ tôt mardi après avoir annoncé l'offre d'une classe de titres de participation natifs de la blockchain

** Dans un dépôt () en fin de journée, le banque de blockchain a révélé qu'il vendrait des actions ordinaires de blockchain de série A

** L'action blockchain sera négociée sur le système de transactions alternatif de FIGR (ATS) et sera convertible en actions ordinaires de classe A de Co à raison d'une action pour une action

** Les actionnaires vendeurs ont accepté de vendre des actions ordinaires de classe A aux preneurs fermes de l'offre, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Cantor Fitzgerald

** À leur tour, les preneurs fermes vendront ces actions de classe A à FIGR, qui vendra des actions aux acheteurs dans le cadre de l'offre proposée

** Si les actions ordinaires de classe A acquises par les preneurs fermes ne nous sont pas vendues, les preneurs fermes ont l'intention de vendre ces actions ordinaires de classe A sur le marché libre, et le nombre d'actions de la blockchain à vendre dans le cadre de cette offre sera réduit en conséquence", selon le document déposé

** Il s'agit d'un nouveau moment de l'infrastructure des marchés financiers pour l'efficacité et la gestion des risques - un énorme bond en avant par rapport à l'ancienne infrastructure du marché des valeurs mobilières, et le début d'un monde qui n'en a plus besoin", a déclaré Mike Cagney, président exécutif et cofondateur, dans un communiqué ()

** FIGR est entrée en bourse en septembre après que la société et certains de ses bailleurs de fonds aient vendu 31,5 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse au prix de 25 dollars

** 6 des 8 sociétés de courtage considèrent FIGR comme "strong buy" ou "buy", 2 comme "hold", leur estimation médiane est de 51,50 $, selon LSEG

Devises

Valeurs associées

FIGURE TECH RG-A
38,3500 USD NASDAQ -9,21%
GOLDMAN SACHS GR
773,690 USD NYSE -0,30%
MORGAN STANLEY
158,980 USD NYSE -0,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/11/2025 à 16:50:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank