Figure Technology glisse après avoir dévoilé son offre d'actions dans le domaine de la blockchain

18 novembre -

** Les actions de Figure Technology Solutions FIGR.O ont baissé de 9,4 % à 38,29 $ tôt mardi après avoir annoncé l'offre d'une classe de titres de participation natifs de la blockchain

** Dans un dépôt () en fin de journée, le banque de blockchain a révélé qu'il vendrait des actions ordinaires de blockchain de série A

** L'action blockchain sera négociée sur le système de transactions alternatif de FIGR (ATS) et sera convertible en actions ordinaires de classe A de Co à raison d'une action pour une action

** Les actionnaires vendeurs ont accepté de vendre des actions ordinaires de classe A aux preneurs fermes de l'offre, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Cantor Fitzgerald

** À leur tour, les preneurs fermes vendront ces actions de classe A à FIGR, qui vendra des actions aux acheteurs dans le cadre de l'offre proposée

** Si les actions ordinaires de classe A acquises par les preneurs fermes ne nous sont pas vendues, les preneurs fermes ont l'intention de vendre ces actions ordinaires de classe A sur le marché libre, et le nombre d'actions de la blockchain à vendre dans le cadre de cette offre sera réduit en conséquence", selon le document déposé

** Il s'agit d'un nouveau moment de l'infrastructure des marchés financiers pour l'efficacité et la gestion des risques - un énorme bond en avant par rapport à l'ancienne infrastructure du marché des valeurs mobilières, et le début d'un monde qui n'en a plus besoin", a déclaré Mike Cagney, président exécutif et cofondateur, dans un communiqué ()

** FIGR est entrée en bourse en septembre après que la société et certains de ses bailleurs de fonds aient vendu 31,5 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse au prix de 25 dollars

** 6 des 8 sociétés de courtage considèrent FIGR comme "strong buy" ou "buy", 2 comme "hold", leur estimation médiane est de 51,50 $, selon LSEG