Figma s'effondre après des résultats trimestriels décevants pour les investisseurs
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N chutent de 13,7 % à 58,81 $ après la clôture des marchés ** Figma annonce une légère amélioration de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, mais reste en deçà des attentes élevées des investisseurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a bondi de 41 % pour atteindre 249,6 millions de dollars, contre 248,8 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 9 cents pour le deuxième trimestre, contre une estimation de 8 cents

** Figma prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 compris entre 1,02 et 1,03 milliard de dollars, contre une estimation de 1,01 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre Figma a chuté de 41 % par rapport à ses débuts en juillet

