 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Figma s'allie à Anthropic pour intégrer le code IA dans son environnement de design
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:44

Figma a annoncé un partenariat stratégique avec Anthropic et le lancement de la fonctionnalité Code to Canvas, qui permet de transformer automatiquement du code généré par l'intelligence artificielle, notamment via Claude Code, en designs modifiables directement dans Figma. Cette intégration vise à connecter les outils de génération de code autonomes à l'environnement visuel de conception, en facilitant le passage de prototypes fonctionnels à des interfaces peaufinées par les équipes design.

Grâce à Code to Canvas, les utilisateurs peuvent importer une interface générée par un agent IA dans le canevas Figma, la modifier, tester plusieurs variantes et aligner les choix esthétiques ou ergonomiques. Ce positionnement reflète une conviction forte : à mesure que les outils d'IA progressent dans l'automatisation du code, la phase de conception reste indispensable, et même plus centrale dans le processus de création numérique.

Valeurs associées

FIGMA RG-A
22,990 USD NYSE +2,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank