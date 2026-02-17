Figma s'allie à Anthropic pour intégrer le code IA dans son environnement de design
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:44
Grâce à Code to Canvas, les utilisateurs peuvent importer une interface générée par un agent IA dans le canevas Figma, la modifier, tester plusieurs variantes et aligner les choix esthétiques ou ergonomiques. Ce positionnement reflète une conviction forte : à mesure que les outils d'IA progressent dans l'automatisation du code, la phase de conception reste indispensable, et même plus centrale dans le processus de création numérique.
Valeurs associées
|22,990 USD
|NYSE
|+2,09%
