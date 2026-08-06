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Figma recule alors que les coûts liés à l'IA viennent assombrir des perspectives pourtant optimistes
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 11:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action Figma FIG.N a chuté de 15,1% à 23,88 dollars avant l'ouverture du marché

** La hausse des coûts d'investissement dans l'IA et la baisse des marges de la société ont éclipsé les prévisions optimistes de Figma concernant son chiffre d'affaires annuel

** Les charges d’exploitation totales ont presque doublé pour atteindre 426,9 millions de dollars au deuxième trimestre, les investissements liés à l’IA ayant entraîné une hausse de 101,5% des coûts de R&D

** Figma a indiqué que son nouveau modèle de tarification des crédits d’IA basé sur l’utilisation, lancé en mars, commencerait à produire de meilleurs résultats à la fin de l’année 2026 et au début de l’année 2027

** La société a toutefois publié un chiffre d’affaires de 370,1 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 351,6 millions de dollars, et a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à une fourchette comprise entre 1,463 milliard et 1,467 milliard de dollars

** Sur 14 analystes, cinq attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, tandis que neuf la classent dans la catégorie “conserver”; le cours cible médian s'établit à 30 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action FIG affichait une baisse de 24,6% depuis le début de l'année

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