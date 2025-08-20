Figma progresse, Piper Sandler commence à le couvrir avec une note "surpondérée"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N augmentent de ~1,3 % à 70,34 $ en pré-marché

** Piper Sandler commence à couvrir FIG avec une note de "surpondération"; fixe le PT à 85 $, ce qui implique une hausse de ~22,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que FIG dispose d'une plateforme différenciée, d'un modèle d'entreprise attractif et d'une large couverture mondiale avec plus de 450 000 clients

** La société ajoute que les vents favorables aidés par de nouvelles solutions alimentées par l'IA pourraient aider à tripler les revenus annuels récurrents à plus de 3 milliards de dollars et à augmenter le flux de trésorerie disponible à plus de 30 % d'ici 2030

** La société fabrique des logiciels de conception collaborative utilisés pour créer des sites Web, des applications et des produits numériques, et compte parmi ses clients le géant du streaming Netflix NFLX.O et la société de voyage Airbnb ABNB.O .

** Le FIG est entré en bourse à la fin du mois dernier lors d'une entrée fracassante sur le marché après avoir levé 1,2 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis

** L'action de la société a clôturé la séance précédente à 69,41 $, soit une hausse de ~110 % par rapport au prix de 33 $ fixé lors de l'introduction en bourse