Figma progresse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

19 février - ** Les actions de la société de logiciels de conception Figma FIG.N augmentent de 13,3 % à 27,41 $ avant le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 1,36 à 1,37 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,29 milliard de dollars, citant une forte demande

** La société mise sur l'IA générative pour concurrencer son rival Adobe ADBE.O et mise sur des acquisitions pour renforcer ses activités

** La société affiche un chiffre d'affaires de 303,8 millions de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 293,2 millions de dollars; un bénéfice par action ajusté de 8 cents, comparé aux estimations de 7 cents, selon les données compilées par LSEG

** Trois des 11 analystes recommandent le titre à l'achat ou une note supérieure, huit le jugent "à conserver"; l'objectif de cours médian est de 42 $.

** À la dernière clôture, l'action FIG a chuté de 35,2 % depuis le début de l'année