Figma prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à la forte demande de logiciels de conception

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Figma FIG.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes de Wall Street dans son premier rapport financier en tant que société cotée, soulignant la forte demande pour ses outils de conception alimentés par l'intelligence artificielle.

La société a fait une entrée fracassante sur le marché en juillet, les investisseurs s'étant ralliés à sa nouvelle gamme de produits, à la croissance de son chiffre d'affaires et à son potentiel de conquête d'une part importante du marché des logiciels de conception.

La stratégie de Figma consistant à intégrer tous les aspects du développement de produits - de l'idéation au codage et à l'expédition - dans son logiciel en a fait une option attrayante pour des entreprises telles que Netflix NFLX.O et les freelances qui souhaitent créer leurs propres plateformes.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal 2025 se situe entre 1,02 et 1,03 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,01 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Figma a lancé de manière agressive de nouvelles fonctionnalités afin d'attirer et de fidéliser les abonnés. Cette année, elle a lancé quatre produits, dont Figma Make, un produit alimenté par l'IA qui transforme une demande écrite en un prototype fonctionnel.

Les actions de la société, qui ont gagné 250 % le premier jour de cotation, ont chuté de plus de 40 % depuis leur lancement.

Le cours de l'action ayant rempli certaines conditions liées à l'introduction en bourse, la période de verrouillage pour certains employés prendra fin dans le courant de la semaine, tandis que les cadres supérieurs devront conserver leurs actions jusqu'à la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires de Figma pour le deuxième trimestre a bondi de 41 % pour atteindre 249,6 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations de 248,8 millions de dollars.

Pour le troisième trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 263 et 265 millions de dollars, alors que les analystes tablent sur 256,8 millions de dollars.