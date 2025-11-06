 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,30
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Figma grimpe après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice et ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception collaborative Figma FIG.N en hausse de 9,63% à 48,25 $ en pré-commercialisation

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'exercice 25 à 1,044 milliard de dollars - 1,046 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,021 milliard de dollars - 1,025 milliard de dollars

** FIG prévoit un chiffre d'affaires de 292 millions de dollars à 294 millions de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 282,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 274,2 millions de dollars, contre 265,2 millions de dollars estimés; le bénéfice par action ajusté est de 10 cents, contre 5 cents estimés ** Le directeur financier déclare que la société est confrontée à une compression des marges à court terme car elle investit dans la création de nouveaux produits, mais qu'elle s'attend à ce que cette pression diminue lorsqu'elle commencera à monétiser davantage d'outils

** Deux des dix analystes qui couvrent le titre l'estiment "acheter" ou "plus élevé", le reste optant pour "conserver"; leur PT médian est de 62,5 $

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 33,3 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de juillet, qui était de 33 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le bâtiment de JPMorgan Chase à New York
    La BaFin inflige une amende record de €45 mlns à JP Morgan
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:06 

    L'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin) a infligé jeudi la plus lourde amende de son histoire, d’un montant de 45 millions d’euros, à JP Morgan pour des manquements à la prévention du blanchiment d’argent. Selon la BaFin, la banque américaine ... Lire la suite

  • Dupont (Crédit: / Adobe Stock)
    DuPont prévoit des résultats du quatrième trimestre en baisse en raison de la cession de Qnity et de la vente d'Aramids
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:01 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a prévu pour le trimestre en cours un ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 06.11.2025 11:55 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,06% pour le Nasdaq .IXIC : * QUALCOMM

  • siège d'Amundi (Crédit: / Amundi)
    RBC abaisse son opinion sur Amundi, s'inquiète des incertitudes
    information fournie par Zonebourse 06.11.2025 11:37 

    RBC a annoncé jeudi avoir dégradé son opinion sur le titre Amundi , ramenée de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', avec un objectif abaissé de 74 à 66 euros en raison de l'incertitude entourant l'évolution du contrat de distribution avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank