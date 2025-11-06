Figma grimpe après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice et ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre

6 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception collaborative Figma FIG.N en hausse de 9,63% à 48,25 $ en pré-commercialisation

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'exercice 25 à 1,044 milliard de dollars - 1,046 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,021 milliard de dollars - 1,025 milliard de dollars

** FIG prévoit un chiffre d'affaires de 292 millions de dollars à 294 millions de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 282,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 274,2 millions de dollars, contre 265,2 millions de dollars estimés; le bénéfice par action ajusté est de 10 cents, contre 5 cents estimés ** Le directeur financier déclare que la société est confrontée à une compression des marges à court terme car elle investit dans la création de nouveaux produits, mais qu'elle s'attend à ce que cette pression diminue lorsqu'elle commencera à monétiser davantage d'outils

** Deux des dix analystes qui couvrent le titre l'estiment "acheter" ou "plus élevé", le reste optant pour "conserver"; leur PT médian est de 62,5 $

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 33,3 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de juillet, qui était de 33 $