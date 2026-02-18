 Aller au contenu principal
Figma bondit après des résultats solides et des perspectives portées par l'IA
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 22:51

Figma a vu son action grimper de 16% dans les échanges après-Bourse mercredi, portée par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des perspectives robustes pour 2026. Le bénéfice par action s'est établi à 0,08 dollar au quatrième trimestre, contre 0,07 dollar anticipé, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 303,8 millions de dollars, dépassant largement les 293,15 millions attendus. Les revenus ont progressé de 40% sur un an, malgré une perte nette de 226,6 millions de dollars, liée notamment aux investissements dans l'infrastructure IA.

Pour le premier trimestre 2026, Figma prévoit des revenus compris entre 315 et 317 millions de dollars, en hausse de 38% sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice, l'entreprise vise un chiffre d'affaires entre 1,366 et 1,374 milliard de dollars, contre un consensus établi à 1,29 milliard, et un résultat opérationnel compris entre 100 et 110 millions de dollars. Ces annonces interviennent dans un contexte de méfiance généralisée envers les valeurs logicielles, fragilisées par la montée de l'IA générative, bien que Figma cherche justement à capitaliser sur cette transformation.

Introduite en Bourse en juillet, Figma mise sur son outil Figma Make, qui permet de générer des prototypes à partir d'instructions en langage naturel, en partenariat avec Anthropic et Google. Plus de la moitié des clients stratégiques utilisent déjà activement cet outil. Le groupe prévoit d'en monétiser l'usage à partir de mars, via des plafonds mensuels de crédits d'IA et des abonnements spécifiques. Malgré une hausse de 70% du nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires de Figma Make, la marge brute est restée stable à 86%, grâce à une optimisation des coûts d'infrastructure. Un partenariat stratégique a également été conclu avec ServiceNow pour transformer les designs Figma en applications d'entreprise.

